Yıldırım'a bin 424 yeni ekmek kapısı - Son Dakika

Yıldırım'a bin 424 yeni ekmek kapısı

Yıldırım Belediyesi, işyeri açılmasını kolaylaştıracak düzenlemeleri hayata geçiriyor.

Yıldırım Belediyesi, işyeri açılmasını kolaylaştıracak düzenlemeleri hayata geçiriyor.


Yıldırım Belediyesi, Nisan 2019'dan bugüne kadar 2 bin 872 işyerine çalışma ruhsatı verdi. İş yeri ruhsatı taleplerini internet sitesi üzerinden kabul eden Yıldırım Belediyesi'ne 147 esnaf başvurusunu online olarak yaptı. İlçe ekonomisinin gelişmesinde esnafın paydaşlar arasında lokomotif olarak önemli bir görevi temsil ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanında yer alıyoruz. İlçemizin ekonomik yaşamının gelişmesinde esnafımız büyük bir görevi icra ediyor. Biz de ekmek kapılarıyla hemşehrilerimize hizmet veren esnafımıza destek oluyoruz. Esnafımız güçlüyse bizde güçlüyüz demektir. Bölgemizde açılan iş yerleri, büyümenin, gelişmenin ve ticaret hacminin bir ifadesidir. İşletme sayılarının yaygınlaşmasıyla birlikte bölgelerimizin ekonomik değeri de artıyor. Her zaman yatırımcılarımız ve esnafımızla iş birliği içinde olacağız. Yatırımcı da, işveren de tercihini Yıldırım'dan yana kullanarak ekonomimize katkı sağlıyor. Özellikle Covid-19 süreciyle birlikte vatandaşlarımızın internet üzerinden başvurularını gerçekleştirmelerini teşvik ederek günlük hayatlarını kolaylaştıracak projeleri sürdürüyoruz" diye konuştu. - BURSA

Mehmet Melih Oktay, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım'a bin 424 yeni ekmek kapısı - Son Dakika
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