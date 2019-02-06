Son Dakika Haberleri: Yıldırım'a Destek İçin İstanbul'u Gezecek

Yıldırım'a Destek İçin İstanbul'u Gezecek

1 saat önce

DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'a destek olmak için İstanbul turuna çıkacak.

Yıldırım'a Destek İçin İstanbul'u Gezecek, System.String[]
DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'a destek olmak için İstanbul turuna çıkacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla daha önce 5 kez Türkiye'yi gezen Özavcı, 31 Mart yerel seçimlerinde Binali Yıldırım'a destek için otomobiliyle İstanbul'u gezecek.

Eyüpsultan Meydanı'nda AA muhabirine açıklama yapan Erol Özavcı, Yıldırım'a destek olmak için İstanbul'da olduğunu söyledi.

Özavcı, Binali Yıldırım için İstanbul'da vatandaşlardan destek isteyeceğini belirterek, "İstanbul Türkiye'nin bel kemiğidir, o yüzden İstanbul'u kazanmamız gerekiyor." dedi.

Vatandaşlarla sohbet eden Özavcı, daha sonra otomobiliyle şehirde gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:43 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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