Yıldırım'a destek için teşkilatlar İstanbul'da çalışmaları sürdürüyor

AK Parti Karabük Teşkilatı Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek amacıyla İstanbul'da yaşayan Karabüklülerle buluştu.

AK Parti Karabük Teşkilatı Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek amacıyla İstanbul'da yaşayan Karabüklülerle buluştu.



AK Parti Karabük Teşkilatları sahaya inerek, İstanbul'da yaşayan Karabüklü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.



AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti İlçe Başkanları, İstanbul'da yaşayan Karabük'lü hemşehrilerinden Binali Yıldırım için destek istedi.



Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a destek için İstanbul'da gece gündüz çalışan AK Parti Karabük Teşkilatı, hemşehrilerinden destek sözü aldı.



AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz "23 Haziran'da İstanbullular İstanbul'u emin ellere teslim edecek inşallah" dedi. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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