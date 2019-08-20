Yıldırım'a 'estetik' bakış

Yıldırım'da, belediyenin yetki ve görev sınırları içerisinde kalan yerlerde estetiğe, tarihi ve doğal değerlere uygun, ilke kararları geliştirmek; bu amaçla da belediye sınırları içerisinde yerleşik ve yerleşime yeni açılacak alanlardaki meydan, bulvar, cadde, ana ve ara yollara cephesi bulunan yapıların, şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinin katılım ve sentezi ile yaratıcı ve estetik çözümlere dönük bina cepheleri ve binalar ile örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri elde edilmesine katkı sağlamak için Mimari Estetik Komisyonu oluşturuluyor. Belediyeden seçilen üç üyenin yanı sıra bir şehir plancısı, bir sanat tarihçisi, bir sosyolog ve bir peyzaj mimarı olmak üzere toplam 7 kişi ile görev yapacak komisyonun, estetik çözümlerle ilgili hazırlayacağı öneriler, belediye meclisinin görüşlerine sunacak.

BİR STANDART OLACAK

Mimari Estetik Komisyonu'nun, tarihi dokuya uygun, estetik açıdan göze hitap eden yapıların ve yaşam alanlarının oluşmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak ilçenin mimari estetiğine önem veriyoruz. Belediye meclis kararı sonucunda kurulacak komisyonumuzun amacı, ilçedeki binaların cephelerine, renklerine ve çatılarına ince dokunuşlar yaparak söz konusu yapıların daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamaktır. Komisyonumuz; kullanılacak renklerden çatı uygulamalarına, cephe kaplamalarından malzeme seçimine kadar belli bir standart getirerek, bütüncül bir bakış açısı geliştirecek. Yeni yaşam alanları oluşturmanın yanı sıra mevcut dokunun topluma yeniden kazandırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

HER ŞEY YILDIRIM İÇİN

İlçe sakinlerinin mutluluğunu inşa etmek, çocukların yaşamaktan keyif aldığı bir kente imza atmak için mesai mefhumu gözetmeden canla başla çalıştıklarını belirten Başkan Yılmaz, "En doğru ve nitelikli hizmeti sağlayacak yönetim stratejimizi belirleyerek vizyon ve misyonumuzla ilçemizin geleceğine yön vereceğiz. Bu mukaddes şehre hizmet etme onuruyla, tarihimizden ilham alarak hemşehrilerimizin mutluluğunu inşa etmek, çocuklarımızın yaşamaktan keyif aldığı bir kente imza atmak için insanlarımızdan aldığımız sıcaklığın verdiği enerjiyle gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.