Yıldırım'a hizmet yağdı - Son Dakika

Yıldırım'a hizmet yağdı

22.05.2021 14:46
Yıldırım'a hizmet yağdı, System.String[]

Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi; imardan kentsel dönüşüme, kültürel alanlardan spor tesislerine, çevreden yeşil alanlara kadar önemli hizmetleri ilçeye kazandırmaya devam ediyor.

Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi; imardan kentsel dönüşüme, kültürel alanlardan spor tesislerine, çevreden yeşil alanlara kadar önemli hizmetleri ilçeye kazandırmaya devam ediyor.

Göreve geldiği 2019 yılında, ilçedeki imar sorunlarını ve plansız kentleşmeyi ortadan kaldırmak için kolları sıvayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Bursa Ankara arasında mekik dokuyarak, sağlıklı ve planlı kentleşme önündeki en büyük engel olan, hisseli parsel ve mülkiyet sorunlarının kalıcı çözüme kavuşmasında öncü rol oynayan Başkan Oktay Yılmaz, ardından kentsel dönüşüm için düğmeye basmıştı.

Mevlana'da hayatlar değişecek

Yıldırım'daki dönüşümü tetikleyecek ve sonraki çalışmalar için örnek teşkil edecek Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için büyük emek harcayan Yıldırım Belediyesi, hak sahipleri ile yüzde 95 oranında uzlaşma sağladı. 60 dönümlük bir alan ve 2 ayrı etapta toplam bin 244 daireden oluşan Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 7. Etap'ında yıkım çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'unda katıldığı törenle başladı. Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, 'Geleceğin Yıldırım'ını şekillendirecek en önemli projelerden olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz; "Biz eski binaları yıkıp yerine yenilerini yapıp bunun adına da kentsel dönüşüm demiyoruz. Mevlana'da hayatları değiştirecek bir projeye imza atıyoruz. Depreme dayanıksız, sağlıksız, güvensiz, sosyal alanları olmayan yapıları yıkıyoruz. Bunun yerine depreme dayanıklı, sağlıklı, sosyal alanları, spor alanları, yeşil alanları, otoparkı olan yeni bir yaşam alanı kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerinde ve gönüllü dönüşüm

Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tek odağının vatandaş olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, kentsel dönüşüm projelerinin yerinde ve gönüllü olması yönünde bir ilke ortaya koydu. Bizim projemiz tamamen yerinde ve gönüllülük esasına uygun şekilde hayata geçiriliyor. Hak sahipleri ile yüzde 95 oranında uzlaştık, bu çok önemli bir rakam. Yeni yeni binalar, yıkılanların yerine yapılacak. Toplamda 900 daire yıkıp bunun yerine bin 244 daire yapacağız. Yani buradaki yoğunluğu da koruyacağız. Binalarımız zemin üstüne 7 kattan oluşacak ve geleneksel mimarimizin izlerini taşıyacak. Komşuluk ilişkilerinin de korunacağı, mahalle kültürünün yaşatılacağı bir dönüşüm çalışması yapıyoruz. Tüm bu yönleriyle ele aldığımızda Mevlana'da gerçek manada bir dönüşüm yapıldığını görebiliyoruz. Bu projede bizlere destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Mollaarap'ta çalışmalar devam ediyor

Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi 7. Etap yıkım töreni ile eş zamanlı olarak Mollaarap Mahallesi'nde başlayan çalışmaları da değerlendiren Başkan Oktay Yılmaz, "Mollarap Mahallemizde 2018 ve 2019 yıllarında toprak kayması meydana gelmişti. Evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımıza kira desteği sağladık. Yapılan teknik incelemelerde bölgedeki kaymanın devam ettiği ortaya çıkmıştı. Kayma olan bölge riskli alan ilan edildi ve yapılaşmaya kapatıldı. Evlerini satmak isteyenlerin yerlerini satın aldık. Kamulaştırma yaptığımız yaklaşık 4 hektarlık alanda bulunan yapılarda yıkım çalışmaları başladı. Yıkımlar tamamlandığında açılan alanı olarak bölge halkına hizmet verecek" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bursa ziyareti sırasında, açılışı yapılan Vakıf Bera Kent Parkı ve ilk fidan dikimi gerçekleştirilen Gökdere Millet Bahçesi projelerinin de Yıldırım'a değer katacağını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Cuma günü Yıldırım'a adeta hizmet yağdı. 'Üçlü olsun güçlü olsun' derken bunu kast ediyorduk. Yıldırım Belediyesi olarak, Yıldırım için çok önemli hizmetleri hayata geçiriyoruz. 'Yetmez' diyoruz, Büyükşehir Belediyemiz altyapıdan, yeşil alana kadar Yıldırım'a hizmet getiriyor. Yine 'yetmez' diyoruz, Ankara'dan kentsel dönüşüm, imar, spor tesisleri, yeşil alanlar gibi projeler için destek sağlıyoruz. Hem Vakıf Bera Kent Parkı ve hem de Gökdere Millet Bahçesi, Yıldırım'ın yeşil kimliğine katkı sağlayacak çok önemli projeler. Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde yaptığımız parklar, bahçeler ve mesire alanları ile birlikte toplamda 1,5 milyon metrekarelik bir yeşil alanı Yıldırım'a kazandırmış olacağız. Bu da; 2 yılda kişi başı 2 metrekare yeni yeşil alan demek. Yıldırım'a kazandırdıkları projeler ve çalışmalarımızda bize verdikleri desteklerden ötürü Bakanımız Murat Kurum'a ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum. Yıldırım'ın geleceğini inşa etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Yıldırım'a hizmet yağdı
Yıldırım'a hizmet yağdı
Yıldırım'a hizmet yağdı
Yıldırım'a hizmet yağdı
Yıldırım'a hizmet yağdı
Yıldırım'a hizmet yağdı
Yıldırım'a hizmet yağdı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım'a hizmet yağdı - Son Dakika


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