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Yıldırım'a hizmet yağdı - Son Dakika

Yıldırım'a hizmet yağdı

09.09.2021 18:22
Yıldırım'a hizmet yağdı, System.String[]

Yıldırım'ın çehresini değiştirecek projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, üç dev hizmetin açılışını yaptı.

Yıldırım'ın çehresini değiştirecek projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, üç dev hizmetin açılışını yaptı.

Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Ulus Kadın Spor Merkezi, Arabayatağı Fetih Aile Sağlığı Merkezi ve Hüma Hatun Kadın Girişimcilik ve Eğitim Merkezi hizmete açıldı. 600 metrekare kullanım alanına sahip Ulus Kadın Spor Merkezi'ni vatandaşın istifadesine sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ın dört bir köşesine spor tesisleri inşa ettik. Çocuklarımız, gençlerimiz bu tesislerden istifade ederken kadınlarımıza özel tesisler yapmayı unutmadık. İstedik ki kadınlarımıza özel spor merkezleri olsun ve hanımefendiler gönül rahatlığı ile buralardan faydalansın. Sinandede, Dr. Sadık Ahmet ve 75. Yıl Kadın Spor Merkezimizde eğitimler devam ederken, Ulus Kadın Spor Merkezi'ni de ilçemize kazandırdık. Burası sadece bir spor merkezinden ibaret değil, ayrıca sağlık merkezi. Yaş, kilo ve sağlık durumlarına göre kadınlarımıza fitness, step, pilates ve kişiye özel antrenman programları uygulanmakta. Yine merkezimizde kadınlarımızın sağlıklı şekilde beslenmeleri için ücretsiz diyetisyen hizmeti verilmektedir. Yani bu merkezde kadınlarımız hem spor yapacak hem de sağlıklı bir hayata kavuşacak. Fitness salonu, soyunma odası, duşlar bulunan spor merkezimizde 3 antrenör, 1 diyetisyen ve 3 personel olmak üzere toplam 7 görevli arkadaşımız hemşehrilerimize hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımızı hayatın her alanında destekliyoruz"

Yıldırım Belediyesi İstihdam Merkezi'nde ağustos ayında işe giren toplam 743 kişinin 313 tanesinin kadın olduğunu ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "Kadınlarımızı hayatın her alanında desteklemeye gayret ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Hüma Hatun Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezimiz'de kadınlarımıza yönelik eğitimler veriyoruz ve verilen bu eğitimler neticesinde kadınlarımız katıldıkları kurslar sayesinde hem meslek sahibi oluyor, hem ekonomik manada güçleniyor, hem de sosyalleşiyor. Yine bu merkezimiz sayesinde dezavantajlı kadınlarımız da meslek öğrenip, ekonomik kazanç elde ediyor. kadınlarımızın kooperatif kurmasını teşvik ediyor ve kadın kooperatiflerini destekliyoruz. Şu ana kadar 4'ü zirai, 3'ü ticari olmak üzere toplam 7 kadın kooperatifinin kurulmasına öncülük ettik" dedi.

"Arabayatağı Fetih Aile Sağlığı Merkezi önemli bir ihtiyacını karşılayacak"

200 metrekarelik alanda hizmet verecek olan Arabayatağı Fetih Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde 4 muayene odası, emzirme odası, acil müdahale odası, bebek aşı izleme odası, gebe izleme ve aile planlama odası olacağını belirten Başkan Yılmaz, "Her işin başı sağlık diyerek hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce Yeşilyayla ve Hacivat mahallelerimize aile sağlık merkezleri kazandırmıştık. 2 hafta önce de Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Karapınar Mahallemize hizmet verecek Aile Sağlığı Merkezi'nin temelini attık. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Arabayatağı Fetih Aile Sağlığı Merkezi'miz Arabayatağı, Ulus ve Mevlana mahallelerimize hizmet verebilecek bir mevkide bulunuyor. Bu üç mahallede ikamet eden 55 bin hemşehrimiz kolaylıkla merkezimize ulaşarak, sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Merkezimiz bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak ve hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak. Ben Arabayatağı Fetih Aile Sağlığı Merkezimizi ilçemize kazandırmamızda büyük desteği olan hayırsever Nurten Oğuz Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Yıldırım'a kazandırdığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür ederek, "Başkanımız Yıldırım için Yıldırım gibi çalışıyor. Her hafta bir mahallede açılış gerçekleştiriyor. Ben kendisine bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Böylesi bir hizmeti vatandaşın istifadesine sunduğu için Oktay Yılmaz'a teşekkür eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız, "Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz, yılmadan çalışıyor. Ulus Kadın Spor Merkezi, Arabayatağı Fetih Aile Sağlığı Merkezi ve Hüma Hatun Kadın Girişimcilik ve Eğitim Merkezi'nin Yıldırım için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Yıldırım'a hizmet yağdı
Yıldırım'a hizmet yağdı
Yıldırım'a hizmet yağdı
Yıldırım'a hizmet yağdı

Yıldırım Belediyesi, Oktay Yılmaz, Yıldırım, Ulus, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yıldırım'a hizmet yağdı - Son Dakika


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