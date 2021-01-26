- Yıldırım'a modern pazar yerleri - Son Dakika

- Yıldırım'a modern pazar yerleri

26.01.2021 15:26

- Yıldırım'a modern pazar yerleri Yıldırım Belediyesi vatandaşın talepleri doğrultusunda ilçeye modern kapalı pazar alanları kazandırmaya devam ediyor.

- Yıldırım'a modern pazar yerleri

BURSA - Yıldırım Belediyesi vatandaşın talepleri doğrultusunda ilçeye modern kapalı pazar alanları kazandırmaya devam ediyor.

Güllük- Mimarsinan ile Piremir Mahallesi kapalı pazar yerleri vatandaşın hizmetine sunulurken, Millet Mahallesi'ne yapılacak pazar yerininin inşaatı devam ediyor. Arabayatağı Mahallesi de kısa zamanda modern bir pazar yerine kavuşacak.

Toplam 10 bin 333 metrekarelik inşaat alanında yapımı devam eden Millet Kapalı Pazar Yeri tamamlandığında tesiste 238 pazar tezgahı ve 105 araçlık otopark yer alacak. Kapalı pazar yeri olarak hizmet verecek çok amaçlı kullanıma sahip modern tesis, pazarın kurulmadığı günlerde ise otopark olarak önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Mahalle sakinlerine hizmet verecek modern tesiste ayrıca ticaret alanları, satış birimleri, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler, çay ocağı, abdesthane ve mescit de bulunacak.

9 bin 591 metrekarelik bir alanda yapılacak Arabayatağı Kapalı Pazar Yeri'nde ise 523 pazar tezgahı ve otopark alanı yer alacak. Modern tesis, pazarın kurulmadığı günlerde otopark olarak hizmet vererek bölgenin park sıkıntısını da ortadan kaldıracak. Mevcut pazar yerinin bulunduğu bölgede mahalle sakinlerine hizmet verecek modern tesiste ayrıca mescit, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler, abdesthane ve tuvaletler bulunacak.

Ekim ayında bitmesi planlanan Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nin yaklaşık yüzde 30-35'lik bölümünün tamamlandığı bilgisini veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hemşehrilerimizin ihtiyacına yönelik hizmetler gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Halkımızın salgın şartlarında alışverişini daha rahat bir şekilde yapabilmesi adına geniş bir pazar alanı ve park alanı olan modern kapalı pazar yerini açmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz" dedi.

- Yıldırım'a modern pazar yerleri
- Yıldırım'a modern pazar yerleri
- Yıldırım'a modern pazar yerleri
- Yıldırım'a modern pazar yerleri

Yıldırım, Mescit, Zabıta, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Yıldırım'a modern pazar yerleri - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen: İlk kurultayda genel başkan adayı olacağım Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan açık saçık fotoğrafını paylaştı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı İspanyol ilaç şirketi müjdeyi verdi: Korona aşısından sonra ciğerlerdeki virüsü yüzde 99 oranında azaltan ilaç geliyor Mesut Özil'in imza törenine 132 basın mensubu akreditasyon başvurusu yaptı İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler İki buçuk aylık bebeğini yastıkla boğan anneye müebbet hapis cezası verildi Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı
Pet şişede su içmenin zararlarını anlatan Duygu Özaslan sosyal medyanın diline düştü Pet şişede su içmenin zararlarını anlatan Duygu Özaslan sosyal medyanın diline düştü         
16:18
"Şu an daha fazlasını yapmıyorum" diyen ünlü model Anna Falchi tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor         
15:45
Şoförler birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu Şoförler birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu         
15:41
Rusya'daki görüntüler dünya gündeminde! Polisten kurtulmayı başaran protestocunun kaçma anı kamerada Rusya'daki görüntüler dünya gündeminde! Polisten kurtulmayı başaran protestocunun kaçma anı kamerada         
15:28
Kaymakamlık lojmanı lüks villa ile takas mı edildi? İYİ Partili vekil bomba iddiayı Bakan Soylu'ya sordu Kaymakamlık lojmanı lüks villa ile takas mı edildi? İYİ Partili vekil bomba iddiayı Bakan Soylu'ya sordu         
15:24
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim         
15:00
İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi         
14:36
Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi         
14:10
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
ABD Başkanı Biden'dan 20 dolar banknotlarına ABD Başkanı Biden'dan 20 dolar banknotlarına "kölelik karşıtı" ayarlaması         
11:22
2 milyon dolarlık kumarhane sahibi ve eşi, korona aşısı olabilmek için motel çalışanı kılığına girdi 2 milyon dolarlık kumarhane sahibi ve eşi, korona aşısı olabilmek için motel çalışanı kılığına girdi         
10:48
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 16:29:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Yıldırım'a modern pazar yerleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei