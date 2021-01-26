- Yıldırım'a modern pazar yerleri - Son Dakika

- Yıldırım'a modern pazar yerleri

BURSA - Yıldırım Belediyesi vatandaşın talepleri doğrultusunda ilçeye modern kapalı pazar alanları kazandırmaya devam ediyor.

Güllük- Mimarsinan ile Piremir Mahallesi kapalı pazar yerleri vatandaşın hizmetine sunulurken, Millet Mahallesi'ne yapılacak pazar yerininin inşaatı devam ediyor. Arabayatağı Mahallesi de kısa zamanda modern bir pazar yerine kavuşacak.

Toplam 10 bin 333 metrekarelik inşaat alanında yapımı devam eden Millet Kapalı Pazar Yeri tamamlandığında tesiste 238 pazar tezgahı ve 105 araçlık otopark yer alacak. Kapalı pazar yeri olarak hizmet verecek çok amaçlı kullanıma sahip modern tesis, pazarın kurulmadığı günlerde ise otopark olarak önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Mahalle sakinlerine hizmet verecek modern tesiste ayrıca ticaret alanları, satış birimleri, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler, çay ocağı, abdesthane ve mescit de bulunacak.

9 bin 591 metrekarelik bir alanda yapılacak Arabayatağı Kapalı Pazar Yeri'nde ise 523 pazar tezgahı ve otopark alanı yer alacak. Modern tesis, pazarın kurulmadığı günlerde otopark olarak hizmet vererek bölgenin park sıkıntısını da ortadan kaldıracak. Mevcut pazar yerinin bulunduğu bölgede mahalle sakinlerine hizmet verecek modern tesiste ayrıca mescit, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler, abdesthane ve tuvaletler bulunacak.

Ekim ayında bitmesi planlanan Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nin yaklaşık yüzde 30-35'lik bölümünün tamamlandığı bilgisini veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hemşehrilerimizin ihtiyacına yönelik hizmetler gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Halkımızın salgın şartlarında alışverişini daha rahat bir şekilde yapabilmesi adına geniş bir pazar alanı ve park alanı olan modern kapalı pazar yerini açmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz" dedi.