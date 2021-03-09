Yıldırım'a yeni parklar - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında çocukları ile zaman geçirebileceği yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor.

Gelecek sağlıklı günler için yatırımlarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, hem mevcut parkların revizyonunu gerçekleştirerek bu alanlarının değerini yitirmesinin önüne geçiyor, hem de yeni park alanlarıyla ilçedeki sosyal donatı sayısını artırıyor. Erikli Mahallesi 2. Akpınar Sokak ve 303. Sokak'ta yapımına başlanan 2 parkta çalışmalar son aşamaya geldi. Her iki park alanında, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve spor aletleri gibi birçok sosyal donatı bulunuyor. Çocuk oyun grupları montajı yapılan, yürüyüş parkuru tamamlanan ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirilen parklar tanzim ve otomatik sulama çalışmasının tamamlanmasıyla bölgeye artı değer katacak. Öte yandan Erikli 11 Eylül Parkı'nda da yenileme çalışmalarına başlayan ekiplerin gerçekleştirdiği revizyon sonrası bölge yeni bir görünüme kavuşacak. Çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, peyzaj ve yeşil alanlara sahip olan park, salgın tehdidi geçtiğinde mahalle sakinlerinin buluşma noktası olacak.

Hizmetlere ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocuklarımızın ait oldukları parkları yine eskisi gibi doldurmalarını, parklarda oynayarak sosyalleşmesini, toplumun bir parçası olmalarını sağlamak için belediye olarak yeni parklar yapmaya ve mevcut parklarımızda hasar gören parklardaki ekipmanları yenilemeye gayret gösteriyoruz. Yavrularımızın evlerine kapanmadan, teknolojinin esiri olmadan, televizyonla, bilgisayarla ve mobil cihazlarla gereğinden fazla zaman kaybetmeden yeniden parklarda oynaması, arkadaşlık ve dostluk duygularını pekiştirmeleri bizleri de mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın mahallerde rahat nefes alabildikleri, günlük hayatın stresinden uzaklaştıkları, çocuklarımızın oyun oynayabildiği park ve bahçelerimizin bakımlarını aksatmadan devam ettiriyor, ilçemize yeni park ve yeşil alanlar kazandırıyoruz" diye konuştu. - BURSA