Yıldırım ailesinin mutlu günü - Son Dakika

Çiftin nikahını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın kıyarken, protokol üyeleri de nikah şahitliğini yaptı. Kıyılan nikahın ardından çiftin evlilik cüzdanı Kocasinan Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Bekir Yıldız tarafından Rüveyda Yıldırım'a takdim edildi. - KAYSERİ

Talas Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanlarından Rifat Yıldırım 'ın kızı ve İş İnsanı Saltuk Yıldırım kız kardeşi Rüveyda Yıldırım, İlhami Bal ile dünya evine girdi.

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