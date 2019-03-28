Son Dakika Haberleri: Yıldırım, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı Önünde Vatandaşlara Hitap Etti

Yıldırım, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı Önünde Vatandaşlara Hitap Etti

27 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seçim otobüsü üzerinden hitap etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seçim otobüsü üzerinden hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:45 Kaynak: AA

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