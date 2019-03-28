Yıldırım, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı Önünde Vatandaşlara Hitap Etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seçim otobüsü üzerinden hitap etti.

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Adaklık Koyunlarını Alevlerin Arasından Böyle Kurtardı

Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı