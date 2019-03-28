Yıldırım, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı Önünde Vatandaşlara Hitap Etti
27 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seçim otobüsü üzerinden hitap etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seçim otobüsü üzerinden hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:45 Kaynak: AA
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