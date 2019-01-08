Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Ak Parti İktidarı İmam Hatiplerin Ayaklarına Bağlanan Prangaları Söküp Attı"

Yıldırım: "Ak Parti İktidarı İmam Hatiplerin Ayaklarına Bağlanan Prangaları Söküp Attı"

39 dakika önce

- Salondan detaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 3.

- Salondan detaylar
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 3. Kültür Sanat Ödülleri törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:21 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, İstanbul, Türkiye, Güncel
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