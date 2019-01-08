Yıldırım: "Ak Parti İktidarı İmam Hatiplerin Ayaklarına Bağlanan Prangaları Söküp Attı"
39 dakika önce
- Salondan detaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 3.
- Salondan detaylar Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 3. Kültür Sanat Ödülleri törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:21 Kaynak: AA
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