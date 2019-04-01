Son Dakika Haberleri: Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Binasından Ayrıldı

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Binasından Ayrıldı

1 saat önce

Haber-Kamera: Ümit UZUN - Harun UYANIK / İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Binasından Ayrıldı, System.String[]
Haber-Kamera: Ümit UZUN - Harun UYANIK/  İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı. Yıldırım, saat 23.00 sıralarında geldiği il binasından saat 05.15 sıralarında ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:10 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, İstanbul, AK Parti, Güncel
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