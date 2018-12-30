Yıldırım: "Ak Parti Kadrolarını Asla Yolda Bırakmayan Bir Partidir"
25 dakika önce
- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ak Parti İstanbul Teşkilatı toplantısında konuştu.
- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ak Parti
İstanbul Teşkilatı toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:51 Kaynak: AA
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