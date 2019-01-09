Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Ak Parti Yerel Yönetimlerin Değerini ve Gücünü Çok Yakından Bilen Bir Partidir"

Yıldırım: "Ak Parti Yerel Yönetimlerin Değerini ve Gücünü Çok Yakından Bilen Bir Partidir"

1 saat önce

-TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuştu.

-TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:29 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Belli Oldu AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Poşet Uygulaması ile İlgili İlk Kez Konuştu: Anacığım Evde File Dokurdu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekiller Aralarında 5'er Bin TL Toplayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:52:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Ak Parti Yerel Yönetimlerin Değerini ve Gücünü Çok Yakından Bilen Bir Partidir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]