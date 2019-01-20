Son Dakika Haberleri: Yıldırım: Alas Hastalığı Gibi Tedavisi Henüz Bulunamayan Hastalıklar İçin Mecliste Komisyon...

Yıldırım: Alas Hastalığı Gibi Tedavisi Henüz Bulunamayan Hastalıklar İçin Mecliste Komisyon...

1 saat önce

İlkay DİKİCİ -Harun UYANIK / İSTANBUL DHAALS Derneği "Yaşatmak için Adım At" Kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Töreni düzenlendi.

Yıldırım: Alas Hastalığı Gibi Tedavisi Henüz Bulunamayan Hastalıklar İçin Mecliste Komisyon..., System.String[]
İlkay DİKİCİ -Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA

ALS Derneği "Yaşatmak için Adım At" Kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Töreni düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ALS hastalığı gibi tedavisi henüz bulunamayan hastalıklar için mecliste komisyon kurulacağını söyledi.

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-Yıldırım'ın açıklamaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:59 Kaynak: DHA

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