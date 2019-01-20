Yıldırım Als Hastalığı Gibi Tedavisi Henüz Bulunamayan Hastalıklar İçin Mecliste Komisyon Kurulacak

İlkay DİKİCİ İSTANBUL DHAALS Derneği 'Yaşatmak için Adım At Kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Töreni düzenlendi.

İlkay DİKİCİ İSTANBUL DHA



ALS Derneği 'Yaşatmak için Adım At Kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Töreni düzenlendi.



Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ALS hastalığı gibi tedavisi henüz bulunamayan hastalıklar için mecliste komisyon kurulacağını söyledi.

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