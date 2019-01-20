Yıldırım: Als Hastalığı Gibi Tedavisi Henüz Bulunamayan Hastalıklar İçin Meclis'te Komisyon...
1 saat önce
ALS Derneği "Yaşatmak için Adım At" Kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Töreni düzenlendi.
ALS Derneği "Yaşatmak için Adım At" Kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Töreni düzenlendi.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, ALS hastalığı gibi tedavisi henüz bulunamayan hastalıklar için mecliste komisyon kurulacağını söyledi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:32 Kaynak: DHA
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