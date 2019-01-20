Son Dakika Haberleri: Yıldırım: Als Hastalığı Gibi Tedavisi Henüz Bulunamayan Hastalıklar İçin Meclis'te Komisyon...

Yıldırım: Als Hastalığı Gibi Tedavisi Henüz Bulunamayan Hastalıklar İçin Meclis'te Komisyon...

1 saat önce

ALS Derneği "Yaşatmak için Adım At" Kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Töreni düzenlendi.

Yıldırım: Als Hastalığı Gibi Tedavisi Henüz Bulunamayan Hastalıklar İçin Meclis'te Komisyon..., System.String[]
ALS Derneği "Yaşatmak için Adım At" Kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Töreni düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ALS hastalığı gibi tedavisi henüz bulunamayan hastalıklar için mecliste komisyon kurulacağını söyledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:32 Kaynak: DHA

Türkiye, İstanbul, Güncel
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