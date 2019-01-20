Yıldırım, Als-Mnh Derneği Cihaz Dağıtım Töreni'ne Katıldı
1 saat önce
- ALS-MNH Derneği Cihaz Dağıtım Töreni TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ALS-MNH Derneği Cihaz Dağıtım Töreni'nde konuştu.
- ALS-MNH Derneği Cihaz Dağıtım Töreni
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ALS-MNH Derneği Cihaz Dağıtım Töreni'nde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:12 Kaynak: AA
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