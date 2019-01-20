Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Als-Mnh Derneği Cihaz Dağıtım Töreni'ne Katıldı

Yıldırım, Als-Mnh Derneği Cihaz Dağıtım Töreni'ne Katıldı

1 saat önce

- ALS-MNH Derneği Cihaz Dağıtım Töreni TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ALS-MNH Derneği Cihaz Dağıtım Töreni'nde konuştu.

- ALS-MNH Derneği Cihaz Dağıtım Töreni
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ALS-MNH Derneği Cihaz Dağıtım Töreni'nde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:12 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Güncel
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