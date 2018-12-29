Son Dakika Haberleri: "Yıldırım, anayasanın tarafsızlık ilkesine ve hükmüne karşı gelmektedir"

"Yıldırım, anayasanın tarafsızlık ilkesine ve hükmüne karşı gelmektedir"

42 dakika önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Meclis Başkanı Binali Yıldırım, üzerine el basıp yemin ettiği anayasanın tarafsızlık ilkesine ve hükmüne karşı gelmektedir.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Meclis Başkanı Binali Yıldırım, üzerine el basıp yemin ettiği anayasanın tarafsızlık ilkesine ve hükmüne karşı gelmektedir. Adaylığı açıklandığı dakikadan itibaren Meclis Başkanlığı görevini sürdüremez ve istifa etmesi gerekir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:30 

Binali Yıldırım, Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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