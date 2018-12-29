"Yıldırım, anayasanın tarafsızlık ilkesine ve hükmüne karşı gelmektedir"
42 dakika önce
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Meclis Başkanı Binali Yıldırım, üzerine el basıp yemin ettiği anayasanın tarafsızlık ilkesine ve hükmüne karşı gelmektedir.
CHP
Grup Başkanvekili Özgür Özel
, "Meclis Başkanı Binali Yıldırım
, üzerine el basıp yemin ettiği anayasanın tarafsızlık ilkesine ve hükmüne karşı gelmektedir. Adaylığı açıklandığı dakikadan itibaren Meclis Başkanlığı görevini sürdüremez ve istifa etmesi gerekir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:30
Erdoğan, İstanbul Adaylarının Açıklanacağı Salona Binali Yıldırım ile Girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım
Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Adaylarını Açıkladı