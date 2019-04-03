Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Anıtkabir'deki Deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diye Yazmak Akla Ziyan Bir...

Yıldırım: "Anıtkabir'deki Deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diye Yazmak Akla Ziyan Bir...

34 dakika önce

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:57 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, AK Parti, İstanbul, Güncel
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