Yıldırım: "Anıtkabir'deki Deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diye Yazmak Akla Ziyan Bir...
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:57 Kaynak: AA
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