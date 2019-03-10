Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "(Atatürk Havalimanı) Oradaki Arazi Millet Bahçesi Olacak ve Terminal Binaları da Fuar ve...

Yıldırım: "(Atatürk Havalimanı) Oradaki Arazi Millet Bahçesi Olacak ve Terminal Binaları da Fuar ve...

1 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Malatyalı İş Adamları Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programında konuştu.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Malatyalı İş Adamları Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:52 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Güncel
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