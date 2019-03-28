Yıldırım, Başakşehir'de Fabrika Çalışanlarını Ziyaret Etti
21 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, Başakşehir'de kendisini çaya davet eden fabrika çalışanlarını kırmayarak çalıştıkları iş yerlerini ziyaret edip, sohbet etti.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım
, Başakşehir
'de kendisini çaya davet eden fabrika çalışanlarını kırmayarak çalıştıkları iş yerlerini ziyaret edip, sohbet etti.Yıldırım daha sonra çıkışta küçük bir çocukla da sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:49 Kaynak: AA
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