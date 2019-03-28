Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Başakşehir'de Halka Hitap Etti

Yıldırım, Başakşehir'de Halka Hitap Etti

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bu ülkeyi, bölmeye, parçalamaya çalışanlarla işimiz olmaz. Bizim işimiz Türkiye, gücümüz aziz milletimizdir.

Yıldırım, Başakşehir'de Halka Hitap Etti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bu ülkeyi, bölmeye, parçalamaya çalışanlarla işimiz olmaz. Bizim işimiz Türkiye, gücümüz aziz milletimizdir." dedi.

AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap eden Yıldırım, seçime iki gün kaldığını hatırlatarak, "Gençler, enerjinizi idareli kullanın. Pazar günü, zımba gibi, enerji dolu geri geleceğiz." dedi.

"Anca beraber, kanca beraber" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Başakşehir el ele vererek, inşallah İstanbul'u uçuracağız. Pazar günü vereceğimiz kararla birlikte, İstanbul'u ve Başakşehir'i 2023'e ve Cumhuriyetimizin 100. yılına taşıyan kadroları seçeceğiz. 15 milyon insana hizmet için bu yola çıktık. İstanbul halkına güvenimiz tamdır. Pazar günü, mutlaka sandığa gidelim. Gün, birlik, beraber, kardeş olma günüdür. Bir olacağız, beraber olacağız, diri olacağız, iri olacağız ve birlikte Türkiye olacağız."

Yıldırım, seçildikten sonra herkese hizmet götürmek için çaba göstereceklerini kaydederek, "Bu ülkeyi, bölmeye, parçalamaya çalışanlarla işimiz olmaz. Bizim işimiz Türkiye, gücümüz aziz milletimizdir." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Başakşehir İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Yıldırım, ilçede çeşitli temaslarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:13 Kaynak: AA

Türkiye, AK Parti, Başakşehir, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürsüden Açıkladı: Saadet Partisi Elmadağ Adayı AK Parti Lehine Çekildi Son Dakika! Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu Hakan: Muhafız'ın Yeni Bölümünün İlk Fragmanı Yayınlandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 20:51:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Başakşehir'de Halka Hitap Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]