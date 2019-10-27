Yıldırım Bayezid Türbesi'nin restorasyonunda son rötuşlar

Bursa Büyükşehir Belediyesince restorasyon çalışmalarının tamamlanma aşamasına getirildiği Yıldırım Bayezid Türbesi, gelecek ayın ilk günlerinde yeniden ziyarete açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne de alınan külliyede, Osmanlı Devleti'nin dördüncü padişahı Yıldırım Bayezid'e ait türbedeki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Padişahın vefatından 3 yıl sonra oğlu Emir Süleyman tarafından 1406'da inşa ettirilen ve Osmanlı mimari tarihine "ilk revaklı türbe" olarak geçen eserin çatısından zeminine, duvar süslemelerinden kapı ve pencere doğramalarının yenilenmesine kadar tüm çalışmalar aslına uygun yapıldı.

Yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı'nın ilk 6 padişahının türbelerinin Bursa'da olduğunu hatırlattı.

Yıldırım Külliyesi'ndeki türbenin restorasyonunda çalışmaların son aşamaya getirildiğini belirten Aktaş, "Proje kapsamında türbe duvarları onarılarak güçlendirildi. Çatı kurşun kaplaması ve revak kısmı zemin kaplaması yenilendi. Türbe içinde ve revakta yer alan kalem işi süslemelerin ihyası yapıldı. Kapı ve pencere doğramaları aslına uygun olarak onarıldı. Uzun süre kapalı olması nedeniyle bazı serzenişler oluyordu ancak artık kasım ayı başında ziyarete açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktaş, türbenin Bursa'ya ve ecdada yakışır hale getirildiğini sözlerine ekledi.