Son Dakika Haberleri: Yıldırım Bekçi Bursa'da Konser Verdi

Yıldırım Bekçi Bursa'da Konser Verdi

55 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından düzenlenen konserde, TRT sanatçısı Yıldırım Bekçi konser verdi.

Yıldırım Bekçi Bursa'da Konser Verdi, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından düzenlenen konserde, TRT sanatçısı Yıldırım Bekçi konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konseri şef Serkan Gençer yönetti.

TRT sanatçısı Yıldırım Bekçi, Bursalı müzikseverler için Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerinden derlediği geniş bir repertuvara yer verdi.

Salonu dolduran müzikseverler zaman zaman Bekçi'nin eserlerine eşlik etti.

Gecenin sonunda çiçek takdim edilen Yıldırım Bekçi uzun süre alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:18 Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alişan ve Buse Varol, Doğacak Bebekleri İçin Ebeden Ders Aldı HDP'li Başkan Adayı, Seçim Bürosu Açılışında Gözaltına Alındı

ABD'de Bir Kişi Kendisine Saldıran Aslanı Boğarak Öldürdü Vatandaştan 'Dışarıdan Poşet Getirme Yasağı'na Büyük Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 04:13:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım Bekçi Bursa'da Konser Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]