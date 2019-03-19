Son Dakika Haberleri: Yıldırım Belediye Başkan Adayı Yılmaz'dan Vatandaşa Sıcak Çorba İkramı

Yıldırım Belediye Başkan Adayı Yılmaz'dan Vatandaşa Sıcak Çorba İkramı

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ve Ak Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, sabah saatlerinde işe giden vatandaşlara sıcak çorba ve simit ikramında bulundu.

Yıldırım Belediye Başkan Adayı Yılmaz'dan Vatandaşa Sıcak Çorba İkramı, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ve Ak Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, sabah saatlerinde işe giden vatandaşlara sıcak çorba ve simit ikramında bulundu.

Davutdede Metro istasyonunda karşılarında başkan adayını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sabah erken saatlerde işe ya da okula gidenlere sıcak çorba ikram edildi.

Vatandaşlarla kısa süreli sohbet eden Başkan Adayı Oktay Yılmaz: 'Vatandaşlarımızın içini ısıtmak için çorba ikramımız oldu. Biz sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman Yıldırım halkının yanında olacağız, bizim Yıldırım'da önceliğimiz gönülleri kazanmak. Seçim öncesinde de seçim sonrasında da mesaimizin büyük bölümünü halkımızla gönlünü kazanmak için harcayacağız' dedi - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:40 Kaynak: İHA

Sabah, belediye başkan adayı, Yıldırım, Politika
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