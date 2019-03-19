Yıldırım Belediye Başkan Adayı Yılmaz'dan Vatandaşa Sıcak Çorba İkramı
1 saat önce
Cumhur İttifakı'nın Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ve Ak Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, sabah saatlerinde işe giden vatandaşlara sıcak çorba ve simit ikramında bulundu.
Cumhur İttifakı'nın Yıldırım
Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz
ve Ak Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, sabah saatlerinde işe giden vatandaşlara sıcak çorba ve simit ikramında bulundu.
Davutdede Metro istasyonunda karşılarında başkan adayını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sabah
erken saatlerde işe ya da okula gidenlere sıcak çorba ikram edildi.
Vatandaşlarla kısa süreli sohbet eden Başkan Adayı Oktay Yılmaz: 'Vatandaşlarımızın içini ısıtmak için çorba ikramımız oldu. Biz sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman Yıldırım halkının yanında olacağız, bizim Yıldırım'da önceliğimiz gönülleri kazanmak. Seçim öncesinde de seçim sonrasında da mesaimizin büyük bölümünü halkımızla gönlünü kazanmak için harcayacağız' dedi - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:40 Kaynak: İHA
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