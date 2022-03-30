Yıldırım Belediye Başkanı 40 personel için veda yemeği düzenledi - Son Dakika
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Yıldırım Belediye Başkanı 40 personel için veda yemeği düzenledi

30.03.2022 22:20
Yıldırım Belediye Başkanı 40 personel için veda yemeği düzenledi

Yıldırım'da en büyük paydaşımız çalışma arkadaşlarımızdır diyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, emekli olmuş personellerle buluştu.

Belediyede uzun yıllar görev yapmış 40 emekli personel ile sohbet eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, emekli olan personellere verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür edip plaket takdim etti.

Belediyeciliği bir hizmet gemisine benzettiğini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu gemi bazı limanlarda duran ve daha sonra tekrar hizmet etmek amacıyla seyahatine devam eden çok büyük bir gemi. Bu gemide çalışanlar; emektar ve vefakâr insanlardan oluşuyor. Bu insanlar, çoğu zaman ailesinden ve sevdiklerinden fedakârlık ediyor. Yıldırım Belediyesi olarak bizim de hizmet gemimiz zaman zaman bazı limanlarda mola veriyor. Bazı arkadaşlarımız gemiden iniyor, bazı arkadaşlarımız gemiye biniyor. Ama bu hizmet gemisi hiç durmuyor. Hizmet süreci boyunca ilçemize değer katıp güzel işlere imza atan personellerimize teşekkür ediyorum" dedi.


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Kaynak: Bültenler

Emekli, Gemi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım Belediye Başkanı 40 personel için veda yemeği düzenledi - Son Dakika

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