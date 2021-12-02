Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi - Son Dakika

COVİD-19 salgınının insanların yaşam şekillerinin yanı sıra kamu hizmetleri konusunda da birçok değişikliğe sebep olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, "İnsan sağlığının ne kadar değerli olduğunu ve insana yapılan yatırımın önemini bu süreçte bir defa daha tecrübe ettik. İnsan sağlığının korunması, hemşehrilerimizin yaşamlarının kolaylaştırılması ve salgının etkilerinin azaltılması için yoğun bir çaba sarf ettik. Devletimizin aldığı karar ve uyguladığı önlemlerin aksamadan yürütülmesi için çalıştık. Pandemi sürecinde sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman olduğu gibi yine çevre temizliğinden gıda desteğine, dezenfeksiyon işlemlerinden ilaç desteğine, hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olduk" ifadelerini kullandı.

ŞEHRİN MARKA DEĞERİNİ ARTTIRACAK YATIRIMLAR

Pandemi ile mücadele ederken, rutin belediyecilik hizmetlerini yürüttüklerini ve ilçeye yeni yatırımlar kazandırdıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Pandemi sürecine rağmen, geride bıraktığımız süre zarfında belirlediğimiz'2021 Atılım Yılı' vizyonumuz kapsamında, Yıldırım'a şehrin marka değerini arttıracak yatırımlar kazandırdık.100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Balaban Mesire Alanı,Vakıfköy Kent Parkı, Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nı ilçemize kazandırdık. Yine ilçemizdeki yeşil alan miktarını toplamda 1.5 milyon metrekare arttırma hedefine de son sürat yaklaşıyoruz. Cumalıkızık Mesire Alanı ve Gökdere Millet Bahçesi'ni de vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Bunların yanı sıra 2022 yılında ilçemize Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi, Setbaşı Gençlik ve Sanat Akademisi, Molla Yegân Çocuk Aktivite Merkezi, Karapınar Gençlik Merkezi'ni gençlerin ve yenilenen yüzüyle Barış Manço Kültür Merkezi'mizi geleceğin adam olacak çocuklarının hizmetine sunacağız" sözlerini kaydetti.

YILDIRIM'IN GELECEĞİ İÇİN

2021 'Atılım Yılı'nın projelerin vücut bulduğu verimli bir yıl olduğunun altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ı Yıldırımlılarla birlikte yönetiyoruz. Hizmet ve projelerimizi vatandaşlarımızın bizlere gelen taleplerine göre şekillendiriyoruz. Değerlerin şehri Yıldırım'ın geleceği için, 2022 yılında da ortak akılla, samimiyet ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.