Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Açıklaması - Son Dakika

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.



Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türk Milleti'nin kurtuluş yürüyüşünün ilk adımı olan ve bağımsızlık meşalesinin yandığı, Atatürk'ün Anadolu'ya geçtiği 19 Mayıs 1919'da Samsun'a varışının101. yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.101 yıl önce milletin mücadelesinde bağımsızlık ateşini yakan ruhun, 2023, 2053 ve 2071'in Büyük Türkiye'sine giden yolun temeli olduğunu işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Aziz milletimizin esareti kabul etmeyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı hürriyet yürüyüşünün 101. yıldönümünü idrak ediyoruz. Ecdadımızın Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi, kısa sürede tüm milletimizi etrafında toplamıştır. Milletimizin bin bir fedakarlıkla elde ettikleri, bizler için iftihar kaynağı olduğu gibi, aynı zamanda da ibret vesilesidir. 19 Mayıs Ruhu bu günlerimizin teminatı olduğu gibi geleceğimizin de mimarı olacak. Bu ruh 2023, 2053 ve 2071'in Büyük Türkiye'sini inşa edecektir. Bu vesile ile tüm bağımsızlık mücadelesinden bugüne, milletimizin birliği, ülkemizin bütünlüğü için canını veren şehitlerimize Rabbim'den rahmet diliyor, şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - BURSA