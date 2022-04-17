Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz "Uyumayan Kütüphane"de öğrencilerle sahur yaptı - Son Dakika
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Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz "Uyumayan Kütüphane"de öğrencilerle sahur yaptı

17.04.2022 13:58
Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz "Uyumayan Kütüphane"de öğrencilerle sahur yaptı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'ndeki gençlerle birlikte sahur yaptı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'ndeki gençlerle birlikte sahur yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, ders çalışmak ve kaynaklardan faydalanmak isteyen öğrenciler tarafından sahur vaktinde de ilgi görüyor.

Kullanıcılara 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneye gece saatlerinde gelip sahura kadar çalışanlara ücretsiz ikramlarda bulunuluyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Uyumayan Kütüphanede sabahlayan öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden ve çeşitli ikramlarda bulunan Yılmaz, kütüphaneden faydalanan öğrencilerle sahur yaptı.

Gençlerin geleceğe yönelik lisans ve yüksek lisans hedeflerini dinleyen Yılmaz, eğitim hayatı boyunca edindiği tecrübeleri gençlerle paylaşıp tavsiyelerde bulundu.

Yılmaz, sahur bereketini öğrencilerle birlikte yaşamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ramazan ayının bereketi sahurda, sahurun bereketi de öğrenci kardeşlerimizin sofralarındadır." ifadelerini kullandı.

Gençlerin enerjisinin her zaman kendilerine güç verdiğini dile getiren Yılmaz, "Onların fikirlerini önemsiyor ve değer veriyoruz. Bu doğrultuda çalışmalara imza atıyoruz. Muhabbetleriyle sahurumuzu şenlendiren genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gençler sizlere güveniyor, sizler için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz 'Uyumayan Kütüphane'de öğrencilerle sahur yaptı - Son Dakika


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