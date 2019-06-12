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Yıldırım: Belediye başkanının görevi herkesin sorunlarıyla hemhal olmaktır

3 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "Belediye başkanının görevi şehirde yaşayan herkesin sorunlarıyla hemhal olmaktır.

Yıldırım: Belediye başkanının görevi herkesin sorunlarıyla hemhal olmaktır, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "Belediye başkanının görevi şehirde yaşayan herkesin sorunlarıyla hemhal olmaktır. Biz de inşallah bu şekilde yapacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:53 
belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Ekonomi
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