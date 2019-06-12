Yıldırım: Belediye başkanının görevi herkesin sorunlarıyla hemhal olmaktır
3 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "Belediye başkanının görevi şehirde yaşayan herkesin sorunlarıyla hemhal olmaktır.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:53
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "Belediye başkanının görevi şehirde yaşayan herkesin sorunlarıyla hemhal olmaktır. Biz de inşallah bu şekilde yapacağız." dedi.
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