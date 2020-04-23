Yıldırım Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sokak bando gösterileri ile kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan kutlamaları kapsamında düzenlenen sokak bandosu gösterisinde çocuk şarkıları ve marşları okundu, evdeki çocuklara süslemeler, hediyeler ve bayraklar dağıtıldı.

Evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden kutlama törenini izleyen ilçe sakinleri ve çocuklar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın işaretiyle ellerindeki Türk bayrağı desenli balonları gökyüzüne bıraktı.

Çocukları bayram sevincinden mahrum etmek istemediklerini kaydeden Yılmaz, çocukların bayramını kutladı.