Yıldırım Belediyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı, vefatının 60'ıncı yılında unutmadı - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı, vefatının 60'ıncı yılında unutmadı

Son Güncelleme: 06.01.2022 16:39

Bursa'nın 2022 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olması münasebetiyle tertip edilen '60 Yıl Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni' Yıldırım Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği'nin ev sahipliğinde yapılacak.

'Tanpınar'ın Hayatı', 'Tanpınar ve Bursa', 'Tanpınar ve Şiir', 'Tanpınar ve Deneme', 'Tanpınar'ın Hikâye ve Romanları', 'Tanpınar'da Şehir ve Medeniyet', 'Tanpınar ve Siyaset', 'Tanpınar ve Akademi', 'Tanpınar'da Kültür, Gelenek ve Modernleşme, Önemli Tarihler' konu başlıklarının işleneceği sempozyuma, Türkiye'nin dört bir yanından bu alanla ilgili çalışması olan 42 önemli isim katılacak. 14- 15 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek şölen, iki gün sürecek ve sempozyumda sunulan bildiriler bir kitapta toplanıp yayımlanacak.

BU ŞEHRİN BİR RUHU VAR

'60 yıl sonra Bursa'da Tanpınar Zamanı' ile Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anacakları için mutlu olduklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursa, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadesiyle ecdadımızın bir ibadet gibi inşa ettiği bir eserdir. Dolayısıyla da bu şehrin bir ruhu var. Yapılan tüm inşai çalışmalar aslında bu ruhun bir bedene bürünmesidir. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak hem Ahmet Hamdi Tanpınar'ı yâd etmek için hem de hemşehrilerimizin zihin dünyalarında böylesi büyük bir ismi anlamlandırmak için '60 Yıl Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni'ni gerçekleştireceğiz. Türkiye Yazarlar Birliği ile birlikte yapacağımız sempozyuma, Türkiye'nin dört bir yanından Tanpınar ile ilgili çalışmaları olmuş önemli isimleri davet ettik. Ben bilgi şöleninin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum ve tüm hemşehrilerimizi Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni'ne katılmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Yıldırım Belediyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı, vefatının 60'ıncı yılında unutmadı - Son Dakika


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