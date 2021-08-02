Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, orman yangınlarına müdahale etmek için yola çıktı - Son Dakika

Binlerce hektarlık ormanın küle döndüğü, 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve binlerce hayvanın telef olduğu yangınlardan 122'si söndürülürken, 7'sinde ise söndürme çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin seferber olduğu söndürme çalışmalarına Yıldırım Belediyesi'nden de destek geldi. Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, söndürme ve tahliye çalışmalarına katılmak üzere 2 arama kurtarma aracı, 5 arazöz ve 15 personelle Muğla'nın Milas ilçesine hareket etti.

'YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ'

Günlerdir devam eden orman yangınlarının binlerce ağacı küle çevirdiğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Şuan Türkiye devleti ve milletiyle seferberlik halinde. Karşı karşıya olduğumuz afet çok büyük. 35 şehir ve 129 noktada çıkan yangınların 122'si kontrol altına alındı. Muğla'nın Milas ilçesinde ise yangınlar devam ediyor. Milas'taki söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermek amacıyla 15 kişilik aram kurtarma ekibi ve 7 araçtan oluşan konvoyumuzu yola çıkardık. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İnşallah birlik içinde bu afeti atlatıp, yaralarımızı da birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.