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Yıldırım Belediyesi, Âşık Yaşar Reyhani'yi vefatının 15'inci yıl dönümünde, düzenlediği sempozyum ile andı - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, Âşık Yaşar Reyhani'yi vefatının 15'inci yıl dönümünde, düzenlediği sempozyum ile andı

13.12.2021 11:52
Yıldırım Belediyesi, Âşık Yaşar Reyhani'yi vefatının 15'inci yıl dönümünde, düzenlediği sempozyum ile andı

Yıldırım Belediyesi, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefiyle önemli etkinlikleri ilçe sakinleriyle buluşturmayı sürdürüyor.

Ünlü Halk Ozanı Âşık Yaşar Reyhani, vefatının 15'inci yıl dönümünde Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyum ile anıldı. Sempozyum açılış programına, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, meclis üyeleri, Reyhani ailesi mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Yıldırım Belediyesi tarafından hazırlanan '40 Yıllık Miras Bir Kırık Saz' isimli Âşık Yaşar Reyhani biyografi belgeseli ile başladı. Ardından, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Profesörü Fikret Türkmen, 'Tanıdığım Reyhani' konu başlığı ile ilk oturumu açtı. Sunuculuğunu Baki Çetin'in yapmış olduğu 'Âşık Yaşar Reyhani Anma Konseri'nde, Âşık Temel Turabi, Ozan Reyhani, Âşık Rahim Sağlam, Âşık İhsan Yavuzer ve Yanık Ayhan halk ozanını türküleriyle andı. 5 oturumdan oluşan sempozyumda, 'Âşık Reyhani ve Âşıklık Geleneği', 'Âşık Reyhani ve Sosyal Hayat', 'Âşık Reyhani 'de Dil ve Edebiyat', 'Âşık Reyhani 'de Dini- Tasavvufi ve Ahlaki Temalar' ve 'Âşık Reyhani 'de Müzik' konularında, alanında uzman 31 akademisyen bildirileri ile Âşık Yaşar Reyhani'nin çeşitli yönlerini ele aldı.

"ÂŞIK REYHANÎ'NİN TÜRBEDARLIĞINI YAPMAK ŞEREFTİR"

Reyhani'yi anmak ve mirasını gelecek kuşaklara taşımak amacıyla 'Âşık Yaşar Reyhani Sempozyumu'nu hayata geçirdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım kadim bir kent. Emir Sultan'ın, Çelebi Mehmet'in, Yıldırım Beyazıt'ın ve Âşık Yaşar Reyhani'nin kenti. Yıldırım Belediyesi olarak, kadim medeniyetimizin tüm kandillerine hizmet etmek, onları geçmişten geleceğe taşımak boynumuzun borcu. Âşık Yaşar Reyhani'nin türbedarlığını yapmak bizim için bir şereftir. Reyhani gibi bir ismi, şehirlere sığdırmaya çalışmak haksızlık olacaktır. O hayatı, sanatı ve eserleriyle milletimize mâl olmuş bir isim.Âşık Reyhani'nin kabrine, hatıralarına ev sahipliği yapmanın bize yüklediği ayrı bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Reyhani'nin hayatını,eserlerini, düşüncelerini çeşitli yönleriyle ele almak ve gelecek kuşaklara aktarmak için 'Uluslararası Âşık Reyhani Sempozyumu' düzenledik. Sempozyuma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

KABRİ BAŞINDA ANILDI

Vefatının 15'inci yılında sempozyuma iştirak eden hocalarla birlikte halk ozanını kabri başında andıklarını aktaran Yılmaz, "Âşık Reyhani, 1932 yılında Erzurum'da başlayan dünya yolculuğunu, 15 yıl önce Bursa'da rahmeti rahmana kavuşarak tamamlamıştı. Bizler de her yıl olduğu gibi bu yılda Reyhani'yi kabri başında dualarla ve rahmetle yâd ettik. Yıldırım Belediyesi olarak Reyhani'yi ve âşıklık kültürünü yaşatacağız" sözlerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

Sempozyum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Osman Nuri Karadayı, "Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve belediye personeli benim nazarımda Âşık Yaşar Reyhani'nin türbedarlığını üstlenmiş durumda. Bu vazifenin bir gereği olarak Yıldırım Belediyesi, Âşık Reyhani'yi bu sempozyum vasıtası ile ilmi meclislerde anlatmak, gelecek nesillere aktarmak istemiştir. Yıldırım Belediyesi'nin bu tutumu takdire şayandır ve son derece önemlidir. Bu manada Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a, katkı sağlayan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sempozyumun âşıklık geleneğine katkı sağlamasını ve yeni çalışmalara kaynak olmasını niyaz ediyorum" dedi. Reyhani adına ve Reyhani sevenler adına teşekkür eden Âşık Yaşar Reyhani'nin oğlu Ozan Reyhani, "Âşıklığa, kültürümüze, ananemize, töremize değer veren Oktay Başkanımızın değerli çalışmaları var. Ben çalışmalarından dolayı Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam Reyhani'ye ve âşıklık kültürüne sahip çıkmanız" ifadelerini kullandı. Program, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın sempozyuma katkı sunan hocalara sertifika takdimiyle sona erdi.

Yıldırım Belediyesi, Âşık Yaşar Reyhani'yi vefatının 15'inci yıl dönümünde, düzenlediği sempozyum ile andı

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım Belediyesi, Âşık Yaşar Reyhani'yi vefatının 15'inci yıl dönümünde, düzenlediği sempozyum ile andı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi, Âşık Yaşar Reyhani'yi vefatının 15'inci yıl dönümünde, düzenlediği sempozyum ile andı - Son Dakika
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