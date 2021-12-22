Yıldırım Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi'ndeki öğrenci kulüplerinin başkanları ile toplantı düzenledi. - Son Dakika

Programda söz alan, bilim, kültür-sanat ve spor toplulukları başkanları, Yıldırım Belediyesi'nden beklentilerini dile getirirken, ilçeye dair fikirlerini ve projelerini paylaştı.

"GENÇLERİMİZİ YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ KILIYORUZ"

Yıldırım'ı ortak akılla yönettiklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Gençlerimiz bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Yıldırım Belediyesi olarak gençlik çalışmalarımıza gençlerimizin rehberlik etmesini çok önemsiyoruz. Bu yüzden sık sık gençlerimizle bir araya gelip, onların fikirlerini ve önerilerini dinliyoruz. Gençlerimiz bize de enerji veriyor. Bugün ekip arkadaşlarımız, Bursa Teknik Üniversitesi'ndeki öğrenci kulüplerinin başkanları ile bir araya gelerek belediyemizin gençlik çalışmaları hakkında gençlerimizi bilgilendirdi ve onların beklentilerini ve taleplerini dinleyerek notlarını aldı. Gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantılarda birlikte aldığımız kararlarla yeni projelerin temellerini atacağız. Gençlerimizle buluşmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Yıldırım'ı gençlerimizle birlikte yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.