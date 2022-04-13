Yıldırım Belediyesi "çekçekçileri" istihdam ederek "Atık Dönüşüm Timi" oluşturdu - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi "çekçekçileri" istihdam ederek "Atık Dönüşüm Timi" oluşturdu

13.04.2022 11:14
Yıldırım Belediyesi "çekçekçileri" istihdam ederek "Atık Dönüşüm Timi" oluşturdu

Bursa'da, Yıldırım Belediyesi "çekçekçi" olarak bilinen katı atık toplayıcılarına birer elektrikli araç vererek "Yıldırım Atık Dönüşüm Timi" kurdu.

Bursa'da, Yıldırım Belediyesi "çekçekçi" olarak bilinen katı atık toplayıcılarına birer elektrikli araç vererek "Yıldırım Atık Dönüşüm Timi" kurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zorlu şartlar altında ve kayıt dışı çalışan çekçekçilere statü kazandırmak, toplanan atıkları kayıt altına almak amacıyla bir proje hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek veren Yıldırım Belediyesi, atıkların geri dönüşümü için "Yıldırım Atık Dönüşüm Timi" oluşturdu.

Uygulama ile sağlık sigortaları ve düzenli gelirleri olmayan sokak toplayıcılarını istihdam ederek sosyal güvence altına alan belediye, 18 yaş altı çocuk gruplarının çalıştırılmasının önüne geçti ve sokak toplayıcılarını tek elden kontrol altına alıp denetimlerini kolaylaştırdı.

Sokak toplayıcılarından kaynaklı güvenlik sorunlarının da ortadan kaldırılmasının amaçlandığı projenin ilk aşamasında 70 sokak toplayıcısı istihdam edildi.

Yıldırım Belediyesi, projeyle, düzensiz sokak toplayıcılarının topladıkları atıkların, lisansı olmayan uygunsuz alanlarda depolanmasından dolayı oluşan çevre kirliliğinin de önüne geçecek.

"Hem çalışanların hem de vatandaşların yüzü gülüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, atıkların geri dönüşümü konusunda birçok yeniliği hayata geçirdiklerini belirtti.

Sıfır atık konusunda kalıcı adımlar attıklarını vurgulayan Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Yıldırım'da atık dönüşümde bir ilk olan Yıldırım Atık Dönüşüm Timi uygulaması ile 'çekçek' diye tabir edilen el arabaları ile atık toplanmasının önüne geçiyoruz. Bu iş ile geçimini sağlayan vatandaşlarımızı da Yıldırım Atık Dönüşüm Timi bünyesine alıyoruz. Böylelikle bu hemşehrilerimize araç temin ediyor ve sosyal güvenceli istihdam imkanı sağlamış oluyoruz. Elektrikli atık toplama araçlarımızdaki GPS sistemi ile de araçların takibini yapıyoruz. Yıldırım Atık Dönüşüm Timi ile bu işe bir standart getirdiğimiz uygulama sonucunda hem çalışanların hem de vatandaşlarımızın yüzü gülüyor. Yıldırım'da atıklar güvenli bir ortamda dönüşüyor. Belediyemiz kontrolündeki atık dönüşüm timi ile her sokaktayız, Yıldırım'ın hizmetindeyiz."

Yıldırım Belediyesi çekçekçileri istihdam ederek Atık Dönüşüm Timi oluşturdu
Yıldırım Belediyesi çekçekçileri istihdam ederek Atık Dönüşüm Timi oluşturdu
Yıldırım Belediyesi çekçekçileri istihdam ederek Atık Dönüşüm Timi oluşturdu
Yıldırım Belediyesi çekçekçileri istihdam ederek Atık Dönüşüm Timi oluşturdu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıldırım Belediyesi 'çekçekçileri' istihdam ederek 'Atık Dönüşüm Timi' oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi "çekçekçileri" istihdam ederek "Atık Dönüşüm Timi" oluşturdu - Son Dakika
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