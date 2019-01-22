Yıldırım Belediyesi Gençlerin Yanında

Geleceğe yatırımın gençliğe yapılan yatırım olduğu ilkesiyle şehirde yaşayan 250 bini aşkın genç Yıldırımlıya hitap eden projeler geliştiren Yıldırım Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde Türkiye'nin en büyük spor kompleksini ilçeye kazandırdı. Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun isminin ölümsüzleşeceği, bünyesinde 2 bin 500 seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonunun yanı sıra, yarı olimpik yüzme havuzu, cimnastik salonu, bireysel oyun salonları, fitness merkezi, hamam-sauna, squash salonu, toplantı salonu, ofisler, yayın odası, basın birimi, kafeterya, gençlik merkezi, zeka oyunları işliği, bilgisayar işliği, müzik işliği, plastik sanatlar işliği, folklor-resim işliği ve fotoğraf odası bulunan Türkiye'nin en büyük spor kompleksi ile uluslararası spor organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Öte yandan yine Yıldırım Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı paydaşlığında inşası süren Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi, bünyesinde kütüphane, atölyeler, konferans salonları, sinema salonları ve spor alanlarıyla gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal hayatın içerisinde doğrudan bulunmasına katkı sağlayacak. Merkezin en önemli hedefi ise gençleri zararlı alışkanlıklardan koruyarak donanımlı nesiller yetişmesine katkı sağlamak olacak.

NİTELİKLİ SPOR TESİSLERİ

İlçeye bölgesel spor tesisleri kazandırarak çocukların ve gençlerin sağlıklı yetişen bireyler olmasına olanak tanıyan Yıldırım Belediyesi tarafından, Yiğitler ve Akçağlayan Mahallelerine spor tesisleri kazandırıldı. Yiğitler Mahallesi'ne yapılan spor tesisinde, bin 125 metrekare futbol sahasının yanı sıra 151 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 205 metrekarelik tesis binası yer alıyor. Yıldırım Belediyesi tarafından Akçağlayan ve Yiğitler Mahallelerinde inşası tamamlanarak, çocukların ve gençlerin hizmetine sunulan spor tesisleri, gençlerin yeni buluşma ve spor yapma noktası olacak. Öte yandan Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan bir diğer tesis olan, 1020 metrekarelik kullanım alanına sahip Erikli Spor Tesisi ile çocuklar ve gençler spor yapma olanağı buluyor. Spor ve sosyal tesis olarak Yıldırım'a kazandırılan tesis, 800 metrekare futbol sahası ve 220 metrekare spor ve sosyal tesis binası ile bölgedeki vatandaşlara hizmet veriyor.

GENÇLER SPORLA BULUŞUYOR

Yıldırım'ın Türkiye'nin birçok şehrinden daha fazla genç nüfusu bünyesinde barındırdığını işaret eden Başkan Edebali, "İlçemiz genç nüfus potansiyeliyle keşfedilmeyi bekleyen binlerce şampiyonu bünyesinde barındırıyor. Türkiye'nin en büyük spor kompleksinin yapımını Yıldırım'da tamamladık. 34 bin metrekarelik alanda 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonu, büyük cimnastik salonu ve içerisinde farklı salon sporlarının yapılabileceği alanları, yarı olimpik yüzme havuzuyla bir sosyal tesis olan Yıldırım Spor Kompleksi ve aynı zamanda da gençlik merkezi olan tesisimiz, yeni şampiyonları Yıldırım'da yetiştirecek. Bölgesel semt sahaları, bulundukları bölgelerde yaşayan evlatlarımızın sporla kucaklaşmasına, sağlıklı yaşama adım atmalarına olanak tanıyor. Öte yandan inşa ettiğimiz parklarda da çocuklarımızın ve gençlerimizin faydalanmaları adına spor sahaları oluşturduk. Evlatlarımız bizim geleceğimiz. Sağlam bir düşüncenin sağlam bir bedende oluşması lazım. O sağlam bedeni de spor alanları ile çocuklarımıza sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.