Yıldırım Belediyesi, her gün bin kişiye 4 çeşit sıcak yemek dağıtıyor - Son Dakika

Belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi bin kişiye her gün sıcak yemek ulaştırıyor.Hijyenik şartlarda pişirilen 4 çeşit yemek ve ramazan pidesi, ekipler tarafından kapı kapı gezilerek iftar saatinden önce teslim ediliyor. Günlük olarak sağlanan sıcak yemeğin yanı sıra, erzak kolisi dağımı da gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, ramazanın ilk altı gününde bin erzak kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

'DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK'

Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yoğun bir şekilde hissedildiği Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Ramazandan önce olduğu gibi Ramazan ayında da sosyal belediyecilik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz her gün bin kişiye sıcak yemek ulaştırırken, ramazan kolilerimizin dağıtımı da sürüyor. Hemşerilerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.