Yıldırım Belediyesi, ilçe genelinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. İlçe genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimi yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki ürün raflarını dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştı. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları mukayese edilirken, fiyatlarda dalgalanma çıkan marketler hakkında ise 'Tüketici Kanunu' gereği yasal işlem başlatıldı.

'DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK'

Yıldırımlıların sağlıklarını korumak, fırsatçılığın önüne geçmek ve haksız kazancı engellemek için Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesai harcadığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçe genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız ve fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerimize periyodik olarak devam ediyoruz. Yapılan denetimlerle vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçen zabıta ekiplerimiz; marketlerde rafları dolaşarak ürünlerin etiketlerini, gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon fiyatı ile kasa fiyatı farklılıklarına yönelik kontrollerini gerçekleştirip, güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Fiyat artışı tespit edilen işletmelerde ise yasal işlem sürecini başlatıyor. Vatandaşlarımızın sağlığının söz konusu olduğu böylesine kritik bir süreçte haksız kazanç elde etmek isteyen hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarının devam ettirilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecek" diye konuştu.