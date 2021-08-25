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Yıldırım Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarına şefkat elini uzatıyor - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarına şefkat elini uzatıyor

25.08.2021 15:20
Yıldırım Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarına şefkat elini uzatıyor, System.String[]

Can dostlarının beslenme, barınma ve tedavi gibi ihtiyaçlarını karşılayan Yıldırım Belediyesi, sahiplendirme çalışmalarıyla da sokak hayvanlarını sıcak yuvalara kavuşturuyor.

Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2020 yılından bu yana toplamda 13 bin 73 hayvanı tedavi ederken, 861 hayvanı da sahiplendirdi. Sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturan Yıldırım Belediyesi, sahipsiz hayvanların beslenme faaliyetlerini de ihmal etmiyor. Ekipler, farklı noktalarda kurulan beslenme noktalarına her gün mama koyarak hayvanların beslenmesini sağlıyor.

"HER CANLIYA DEĞER VERİYORUZ"

Köklü bir medeniyetin ruhunu taşıyan Yıldırım'da, her canlıya değer verildiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Dünya üzerinde milyonlarca sokak hayvanı açlıkla, barınmayla ve iklim koşullarıyla mücadele ediyor. Bu yüzden, hizmetlerimizi insanla sınırlı tutmuyoruz. Yaşamın içinde yer alan her canlıyı,güzelliği korumak ve yaşatmak bizim sorumluluğumuzdur. Ekiplerimiz her koşulda can dostlarımız için çalışıyorlar. Ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda, vatandaşların talepleri ve önerileri doğrultusunda hayvanlarımızın barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Can dostlarımızı sadece sağlığına kavuşturmuyor onları sıcak yuvalarla da buluşturuyoruz. Dağdaki kurdu, kuşu düşünen ve dert edinen bir medeniyetin temsilcileri olarak; şehrimizin sessiz sakinlerine gönlümüzü açıyoruz. Onların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarına şefkat elini uzatıyor

Veteriner, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarına şefkat elini uzatıyor - Son Dakika


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