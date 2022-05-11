Yıldırım Belediyesi, ilçenin 'spor kenti' kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçiyor - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki ortaokul ve liselerden 55 okulun katılımıyla bin 200 öğrenciyi basketbol, voleybol, masa tenisi, stretball branşlarında yapılacak müsabakalarda buluşturuyor. 27 Nisan'da başlayan ve 26 Mayıs'a kadar geleceğin yıldızlarının yarışacağı karşılaşmalarda basketbol, voleybol, masa tenisi ve streetball branşları Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde, futbol Fidyekızık Futbol sahasında,futsal ise Yunus Emre Spor Kompleksi'nde yapılıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tüm takımların final vizesi alabilmek için kıyasıya mücadele edeceği yarışmalara katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi. 'Spor Kenti Yıldırım' hedefiyle spora ve sporcuya önem veren çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde spor yapmayan çocuğumuz kalmasın diye tüm Yıldırım'a hizmet verecek projeleri ortaya koyuyoruz. Kış ve yaz spor okulları ile imkânlarımız el verdiğince bütün çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz yeni spor tesisleri açmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir spor kenti olarak Yıldırım'ı daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

"YILDIRIM'DA SPORU TABANA YAYACAĞIZ"

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana Yıldırım'da sporu tabana yaymak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık. Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan 'Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ni ve 'Ulus Kadın Spor Merkezi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 'Fidyekızık Spor Tesisi'ni 2 milyonluk bir yatırımla hemşehrilerimiz için yeniledik. Vakıf ve Mimar Sinan Mahallemize yerleştirdiğimiz portatif havuzlardan binlerce çocuğumuz faydalandı. 'Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ni mahalleli kadınlarımız için spor merkezi yapıyoruz. 2022 yılında da birçok spor tesisini ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. 'Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi'mizde renovasyon çalışmalarımız devam ediyor. Orayı da modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmaların sürdüğü 'Sıracevizler Pazar Alanı'na ilave edeceğimiz yeni katta da kadın, çocuk ve gençlerimiz için spor salonu hizmetimiz olacak. 'Mimar Sinan Spor Tesisi'mizi daha modern, konforlu ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştüreceğimizin sözünü hemşehrilerimize vermiştik. 'Mimar Sinan Spor Kompleksi ve Kadın Çocuk Spor Merkezi'mizi de yakın zamanda hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt Spor Sahasını da yine görev sürecimizde ilçemize kazandırdık. İnşallah yakın zamanda Samanlı, Bağlaraltı ve İsabey Mahallelerimize de birer spor sahası kazandıracağız. Bizler sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.