Yıldırım Belediyesi, İncirli Caddesi'ne yeni meydan kazandırıyor - Son Dakika

Doğal malzemeler kullanılarak, modern çizgilerin zeminle buluştuğu meydan, Yıldırımlıların nefes alacağı bir sosyal yaşam alanı oldu. Şehirlerin yaşam standartlarının ve kentleşmenin sosyal donatı alanlarının çokluğu ile doğru orantılı olduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu yatırımların ilçenin marka değerine de katkı sağlayacağını ifade etti.

MARKA DEĞERİMİZ ARTIYOR

Yıldırım'ın yıllardır devam eden plansız göç neticesinde oluşan aşırı nüfus yoğunluğu ve bunun beraberinde getirdiği plansız yapılaşmanın adeta şehrin gelişimine ket vurduğunu aktaran Başkan Yılmaz, "Şehirlerin değerleri, meydanlar, sosyal donatı alanları, ulaşım ağları ve yeşil alanlar ile artar. Bizde Yıldırım'ın değerini artırmak için bir taraftan yeşil alan miktarını artırırken, diğer taraftan yeni sosyal donatı alanları yapıyor, yeni ulaşım aksları açıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak vatandaşlarımız için sosyal donatı alanlarını çoğaltacağız" ifadelerini kullandı.