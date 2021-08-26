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Yıldırım Belediyesi, 'İnsan Merkezli Belediyecilik' anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, 'İnsan Merkezli Belediyecilik' anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor

26.08.2021 14:00
Yıldırım Belediyesi, 'İnsan Merkezli Belediyecilik' anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Yıldırım Belediyesi bu kapsamda Engelsiz Yaşam Okulu'nda sene boyunca eğitim gören öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla Cazibe Kültür Merkezi'nde 'Engelsiz Yaşam Okulu Sertifika Şöleni' düzenledi.

Sertifika törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muammer Doğan, Aile ve Sosyal Politikalar Yıldırım İlçe Müdürü Murat Karaaslan, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selami Çiçek, Yıldırım İlçe Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Salih Aydar ve Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak katıldı. Program, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve protokolün Engelsiz Yaşam Okulu'nda eğitimlerini tamamlayan 300 öğrenciye sertifikalarını takdim etmesiyle başladı. Ardından 'Engelsiz Mutfak' öğrencileri tarafından yapılan pasta Başkan Oktay Yılmaz ile birlikte kesildikten sonra Aysun Taşçeşme'nin konseri ile devam etti.

Yapılan her işin, üretilen her hizmetin ancak insanla buluşunca değer kazanacağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İnsana dokunan projeler içinde bizim için en değerli olanlar; 'özel çocuklarımız ve kardeşlerimiz' için yaptığımız çalışmalardır. Yıldırım Belediyesi olarak özel durumu bulunan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onları sosyal yaşamın içinde tutmak için 'Engelsiz Yaşam Okulumuzda' gitar, piyano, bağlama, keman, ritim bateri, halk oyunları, el sanatları ve engelsiz mutfak gibi farklı branşlarda verdiğimiz dersler ile özel çocuklarımızın eğitimine, sosyalleşmesine ve keyifli zaman geçirmesine imkân sağlıyoruz. 'Engelsiz Yaşam Okulu'muzda; 2019'da 1.400 öğrenciye, pandeminin etkili olduğu 2020'de 300 öğrenciye, bu yıl ise 637 öğrenciye eğitim verdik. İnşallah pandeminin tamamen ortadan kalkması ile birlikte daha çok gönle ulaşmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

"ENGELSİZ YILDIRIM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

'Engelsiz Yıldırım' vizyonuyla, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya ve onları hayatın içinde tutmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak, 'Engelsiz Yaşam Okulu', 'Engelsiz Ulaşım Hizmeti', 'Engelli Araçları Onarım ve Bakım Hizmeti', 'Engelli İstihdam Desteği' gibi projelerimiz ile yaşamın her alanında engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin hemen yanında inşa edeceğimiz Engelsiz Yaşam Merkezi için imzaları attık. İnşallah tamamlandığında orası da özel kardeşlerimizin ve ailelerimizin yaşamı kolaylaştıracak önemli bir merkez olacak. Bunun yanında engelli hemşehrilerimizin istihdamına yönelik çalışmalarımız var. Yıldırım İstihdam Merkezi vasıtasıyla son 2 yılda yaklaşık 600 engelli kardeşimizi işe yerleştirdik. Yine engelli araçlarının bakımı ve tamiri noktasında ücretsiz hizmet veriyoruz. İnşallah, Engelsiz Yıldırım olma yolunda üstümüze düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir 'Yıldırım' inşa etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yıldırım Belediyesi, 'İnsan Merkezli Belediyecilik' anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor

milli eğitim bakanlığı, Muammer Doğan, Hisarcık, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım Belediyesi, 'İnsan Merkezli Belediyecilik' anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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