Yıldırım Belediyesi'nden 10 bin maske - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıldırım Belediyesi'nden 10 bin maske - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi'nden 10 bin maske

6 saat önce

Yıldırım Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında günlük 2 bin maske üreterek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Yıldırım Belediyesi'nden 10 bin maske, System.String[]

Yıldırım Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında günlük 2 bin maske üreterek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.


Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadele aralıksız devam ederken, Yıldırım Belediyesi de çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi, özellikle yaşanan maske sıkıntısının giderilmesi için düğmeye bastı. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde çalışan kadınlar maske üretimine başladı. Kooperatifin Namazgahtaki atölyesini ziyaret eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadınlara gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür eden Başkan Yılmaz, bu sürecin birlik, beraberlik ve dayanışma ile atlatılacağını söyledi.


Virüsün gündeme geldiği ilk andan itibaren kriz merkezi oluşturarak etkili bir mücadele yürüttüklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, "İlçemizin ana arterlerinde, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerimizde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu mücadeleye yeni bir boyut kazandırarak bugün itibariyle maske üretmeye başladık. Kooperatifimiz bünyesinde çalışan kadınlarımız kendi aralarında organize olup, bu süreçte daha aktif örev alarak üretime başladılar. İlk etapta 10 bin maske üreteceğiz. Günlük 2 bin maske üretiyoruz. Maksadımız bir taraftan maske ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak, diğer taraftan ise bu zor zamanlarda insanlarımızın duygularını istismar eden fırsatçılarla mücadele etmek. Burada ürettiğimiz maskeleri kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtacağız. Yine, hastalarımıza öncelikli ihtiyaç sahiplerine ve yaşlılarımıza bu maskeleri ulaştıracağız. Ben burada çalışan kadınlarımıza gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Mehmet Melih Oktay, Yıldırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:58 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak         
19:34
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım         
16:54
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor         
16:33
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor         
09:06
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:30:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldırım Belediyesi'nden 10 bin maske - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]