Yıldırım Belediyesi'nden 120 yaşındaki Emine Teyzeye hasta yatağı yardımı - Son Dakika

Sosyal belediyecilik çalışmalarının üst seviyede gerçekleştiği dayanışma şehri Yıldırım'da, sosyal projeler ile ihtiyaç sahiplerinin yüzleri gülüyor.

Rutin belediyecilik hizmetleri ve fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de

Yıldırımlılara destek olan Yıldırım Belediyesi, yatalak, sürekli yatması gereken hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların rahat edebilmesi için hasta karyolası yardımında bulunuyor. Geride kalan son 3 yılda, 74 ihtiyaç sahibine hasta karyolası yardımında bulunan Yıldırım Belediyesi, bu kez de Arabayatağı Mahallesi'nde yaşayan 120 yaşındaki Emine Alkan isimli vatandaşa hasta yatağı yardımında bulundu. İlerleyen yaşı nedeniyle yatalak hale gelen ve Yıldırım Belediyesi ekipleri sayesinde yer döşeğinde yatmaktan kurtulan Emine Teyze konforlu bir yatağa kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Ekipler, teslim ettikleri hasta yatağını evde kurarak hazır hale getirirken, Emine Alkan'ın yakınları da Başkan Oktay Yılmaz ve ekibine gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarla ilgili projelere büyük önem verdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, çalışmalarımızı aksatmayarak vatandaşlarımızın derdine derman olmaya devam ediyoruz. Yatalak durumda olan 120 yaşındaki Emine Teyzemizin yakınları Belediyemizin Çağrı Merkezi'nden bizlere ulaştı. Maddi güçlerinin olmadığını, Emine Teyzemizin bir hasta yatağına ihtiyaç duyduğunu belirtmişler. Daha sonrasında yaşadığı sıkıntılardan benim de haberim oldu. Biz de hastalığında rahat ettirebilmek adına kendisine hasta karyolası hediye ettik. Hastaların sıkıntılarını giderme konusunda gayret gösteriyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak gücümüzün yettiğince hastalarımıza ve yakınlarına yardımcı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA