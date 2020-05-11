Son Dakika › Güncel › Yıldırım Belediyesi'nden 167 bin litrelik tasarruf - Son Dakika
Yıldırım Belediyesi'nden 167 bin litrelik tasarruf
13 dakika önce
Geri dönüşüm çalışmaları ile kaynakların doğru kullanılmasına öncülük eden Yıldırım Belediyesi, cam atık geri dönüşüm çalışmaları ile de önemli tasarrufa imza atıyor.
Yıldırım Belediyesi, kaynakların geri kazanılması amacıyla başlattığı geri dönüşüm seferberliğinde yapılan çalışmalarla önemli bir milli servet tasarrufu edilmesine öncülük ediyor. Yapılan cam atığı geri dönüşüm kazandırma çalışmaları ile Yıldırım Belediyesi tarafından Nisan 2019-Nisan 2020 dönemindeki 1 yıllık süreçte bin 671 ton cam atığını geri dönüşüme kazandırıldı. Geri dönüşüme kazandırılan 1 ton cam miktarı karşısında yaklaşık 100 litre petrol tasarrufu elde edilirken, Yıldırım Belediyesi'nin cam atığı geri dönüşüm çalışmaları ile 167 bin 100 litre petrol tasarrufu sağlanmış oldu. Böylece hem kaynaklar ve çevre korunurken hem de önemli bir milli servet korunmuş oldu.
'GERİ DÖNÜŞÜM HAYATİ MESELE'
Dünyanın öncelikli sorunun bilinçsiz ve aşırı tüketim olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Dünyadaki kaynaklar sonsuz değil. Gelecekte önemli sorunlarla karşılaşmamak adına bu sınırlı kaynakları en doğru şekilde değerlendirmek zorundayız. Bilinçli tüketimin temel argümanı geri dönüşümdür. Geride kalan bir yıllık süreçte topladığımız 167 bin 100 litreye eş değer cam atıkla enerji kaybının önüne geçerek önemli bir tasarruf sağladık. Geri dönüşüm sadece Yıldırım ve Bursa'nın değil Türkiye'nin ve dünyanın geleceği için hayati bir konu. Bu çalışma bir belediyecilik hizmetinden ziyade bizim gelecek nesillere borcumuz. Unutmayalım ki yeşil ve temiz bir dünya atalarımızın bize mirası değil, çocuklarımızın emanetidir" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 12:41 Kaynak: Bültenler
Son Dakika Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti