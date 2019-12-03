Son Dakika Haberleri: Yıldırım Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı
Son Dakika 3. Sayfa Yıldırım Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

6 saat önce

Yıldırım Belediyesi, vatandaşları adlarını kullanarak arayan dolandırıcılara karşı uyardı.

Yıldırım Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Yıldırım Belediyesi, vatandaşları adlarını kullanarak arayan dolandırıcılara karşı uyardı.


Yıldırım Belediyesi'nin adını çeşitli bahanelerle kullanan dolandırıcıların ortaya çıkması üzerine Yıldırım Belediyesi yetkililerinden uyarı geldi. Yetkililer bu tür taleplere itibar edilmemesini ve bu durumlarda belediye ya da emniyet güçleriyle mutlaka irtibata geçilmesini istedi.


Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz adına vatandaşlara gönderilen kısa mesajda " Değerli hemşehrilerimiz;Sizi arayarak, mesaj göndererek şahsım, başkan yardımcılarımız ve belediyemizin adını kullanarak, bağış talebinde bulunduğu ile ilgili kurumumuza şikayetler gelmektedir.Bu tür dolandırıcılık ile ilgili telefon ve mesajların dikkate alınmaması, konunun ilgili emniyet birimlerine iletilmesi önemle duyurulur" denildi. - BURSA

Yıldırım, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:46 Kaynak: İHA
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