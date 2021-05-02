Yıldırım Belediyesi'nden evde enjeksiyon hizmeti - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi'nden evde enjeksiyon hizmeti

02.05.2021 15:33
Yıldırım Belediyesi'nden evde enjeksiyon hizmeti, System.String[]

Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü Mart 2020'den bu yana, tüm birimleriyle vatandaşın yanında olan Yıldırım Belediyesi; 17 günlük 'tam kapanma' döneminde de mağduriyet yaşanmaması için seferberlik ilan etti.

Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü Mart 2020'den bu yana, tüm birimleriyle vatandaşın yanında olan Yıldırım Belediyesi; 17 günlük 'tam kapanma' döneminde de mağduriyet yaşanmaması için seferberlik ilan etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sahada çalışmalarını sürdürürken, Yıldırım İletişim Merkezi ise 7 gün 24 saat vatandaşlardan gelen çağrıları almaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma döneminde hasta nakli ve defin işleri hizmetlerini aksatmadan sürdürürken, 65 yaş ve üstü hastaların reçeteli enjeksiyonlarını da evlerinde ücretsiz yapıyor. Enjeksiyon hizmeti hafta için 17.00-23.00, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise 10.00-23.00 saatleri arasında veriliyor. Defin hizmetleri 7 gün 24 saat devam ederken, hasta nakil işlemleri saat 10.00-16.00 arasında yapılıyor. Öte yandan Yıldırım Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi ise hizmetlerini hafta içi saat 10.00- 16.00 arasında online olarak sürdürüyor.

Tüm vatandaşları tam kapanma tedbirlerine eksiksiz uymaya davet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu süreçte her bir vatandaşımızın önceliği sağlığı olmalıdır. Kurallara uyar ve tedbirleri gevşetmezsek sağlıklı, aydınlık günlere ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Yıldırım Belediyesi olarak, bu süreçte hizmetlerimizin aksamadan yürütülmesi ve hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri aldık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik ve dezenfekte işlemlerimizin yanı sıra sıcak yemek dağıtımına da devam ediyoruz. Ramazan boyunca günlük olarak bin 450 kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü Mart 2020'den bu yana 180 binden fazla vatandaşımıza sıcak yemek ulaştırdık. Yine bu dönemde yaklaşık 25 bin vatandaşımıza da erzak kolisi desteği sağladık. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz de tam kapanma döneminde görevinin başında. Defin ve hasta nakil hizmetlerimiz aksamadan devam ederken, bu süreçte 65 yaş ve üstü hastaların reçeteli enjeksiyonlarını da evlerine giderek yapıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak vatandaşımızın yanındayız. Yıldırım'da kimse, kimsesiz değil. Dileyen her vatandaşımız '444 16 02' numaralı telefondan Yıldırım İletişim Merkezimize ulaşarak derdini, talebini ve şikayetini bizlere iletebilir" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım Belediyesi'nden evde enjeksiyon hizmeti
Yıldırım Belediyesi'nden evde enjeksiyon hizmeti
Yıldırım Belediyesi'nden evde enjeksiyon hizmeti
Yıldırım Belediyesi'nden evde enjeksiyon hizmeti

Yıldırım Belediyesi, Koronavirüs, Yıldırım, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım Belediyesi'nden evde enjeksiyon hizmeti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Kuyumcular çarşısına dadanan hırsızlar, bir kum çuvalıyla yakayı ele verdi Kuyumcular çarşısına dadanan hırsızlar, bir kum çuvalıyla yakayı ele verdi Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak
Bütün aile kahroldu! 10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti Bütün aile kahroldu! 10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti         
15:50
Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki! Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki!         
15:13
8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor         
14:02
Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor         
13:25
Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış         
13:00
Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı         
12:22
1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi         
12:04
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu         
11:13
Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar         
10:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı         
10:29
TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı         
08:15
Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri         
07:24
Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada         
01:54
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı         
00:17
Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme         
17:08
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 16:32:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldırım Belediyesi'nden evde enjeksiyon hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement