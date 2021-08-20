Üye Girişi
Yıldırım Belediyesi'nden genç mucitlere tam destek - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi'nden genç mucitlere tam destek

20.08.2021 14:56
Yıldırım Belediyesi'nden genç mucitlere tam destek, System.String[]

Bursa- İmardan kentsel dönüşüme, parklardan spor tesislerine, sosyal yaşam alanlarından kütüphanelere kadar ilçenin çehresini değiştirecek projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi; gençlere ve öğrencilere verdiği destekle de fark oluşturuyor.

İlçenin bilim yuvası olan ve geleceğin bilim insanlarını yetiştiren Bursa Teknik Üniversitesi'yle (BTÜ) çeşitli alanlarda iş birliği yapan Yıldırım Belediyesi, özellikle üniversite çatısı altında yürütülen milli teknoloji çalışmalarına güçlü destek veriyor.

Bursa Teknik Üniversitesi'ni ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; kendi ürettikleri insansız hava araçları, insansız su altı araçları, elektrikli ve otonom araçlarla, TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ve TÜBİTAK yarışlarına katılacak olan öğrencilerle bir araya geldi. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'le birlikte teknoloji atölyelerini ziyaret eden Başkan Yılmaz, yakından incelediği çalışmalarla ilgili öğrencilerden bilgi aldı. Kendisi de makine mühendisi olan Başkan Oktay Yılmaz, teknik konularda öğrencilerle sohbet edip, fikir alışverişinde bulundu.

'GENÇLER GELECEĞİMİZ…'

Başarılı çalışmalarından dolayı gençleri tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Türkiye son yıllarda, milli teknoloji alanında büyük sıçrama yaptı. Bursa Teknik Üniversitemiz de ortaya koyduğu çalışmalarla ülkemizin milli teknoloji hamlesine çok önemli katkılar sağlıyor. Bugün Rektörümüzle birlikte teknoloji atölyelerini gezip, öğrencilerimizin çalışmalarını inceledik. Gençlerimizin tamamen kendi imkânlarıyla, yerli yazılım ve malzeme ile ürettikleri teknolojik araçları görünce gurur duyduk. Böyle gençlerimiz olduğu sürece ülkemizin geleceği emin ellerde demektir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi olarak eğitime, gençlere ve milli teknoloji hamlesine verdikleri desteğin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Gençler bizim geleceğimiz. Onlara yapılan her yatırım geleceğe yapılmış yatırımdır. Üreten, çalışan, alın teri döken her gencimizin yanındayız. Bursa Teknik Üniversitemize ve üniversiteli gençlerimize de elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz. Gençlerimizin yaptığı insansız hava araçları, elektrikli ve otonom araçlar ülkemizin milli teknoloji hamlesinde çok önemli yer tutan TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına katılacaklar. Tabi bu yıl TEKNOFEST'in insansız hava araçları alanındaki yarışmalarının Bursa'da yapılacak olması da bizler için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Elektrikli ve otonom araçlar alanında da üniversitemizden 3 takımımız hem TEKNOFEST hem de TÜBİTAK yarışmalarında boy gösterecek. Biz de gençlerimizin hayallerine ve emeklerine destek vermek için Haciwatt aracının üretimine elimizden gelen katkıyı sunduk. Bunun dışında üniversitemizden ve gençlerimizden gelen her talebi karşılamaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'YILDIRIM ARTIK ÜNİVERSİTE KENTİ'

Bursa Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri iş birliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım artık bir üniversite şehri. Bursa Teknik Üniversitesi, iki kampüsü ve sosyal yaşam alanları ile birlikte Yıldırım'ın çehresini değiştirecek en önemli değerlerimizden bir tanesi. Biz de Yıldırım'ın üniversite kenti kimliğini güçlendirecek çalışmalara öncelik veriyoruz" diye konuştu. Yıldırım Belediyesi'nin birçok konuda kendilerine destek verdiğini belirten Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, "Yıldırım Belediyemiz ve Başkanımız Oktay Yılmaz, bugüne kadar bizlerden hiç desteklerini esirgemedi. İki kurum arasındaki güçlü iş birliği ve uyum kentimize ve ülkemize artı değer katıyor. Ben desteklerinden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi'nden genç mucitlere tam destek

Yıldırım Belediyesi, Üniversite, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım Belediyesi'nden genç mucitlere tam destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çorum'da iki aile arasında çıkan tüfekli kavga kanlı bitti: 2 ölü, 2 yaralı 15:02 Çorum'da iki aile arasında çıkan tüfekli kavga kanlı bitti: 2 ölü, 2 yaralı Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim 14:34 Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu 14:24 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur 14:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor 13:56 Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon 13:52 Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon
Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası 13:44 Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük 12:55 Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük

Son Dakika Haberleri
15:03 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi
15:01 Çorum'da iki aile arasında çıkan tüfekli kavga kanlı bitti: 2 ölü, 2 yaralı
14:47 Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi
14:25 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var
14:23 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu
14:14 Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur
14:14 Canlı yayında Perinçek'i kızdıran "Karanfil" yorumu: Mert olun biraz mert
14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur
13:56 Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
13:52 Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi         
15:04
Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi         
14:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var         
14:26
Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur         
14:15
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler         
14:02
Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim"         
13:52
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi         
13:47
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek         
13:00
PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi         
12:49
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı         
11:01
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 15:07:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldırım Belediyesi'nden genç mucitlere tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement